Bilecik'te SİBERAY eğitimleriyle okul saldırılarına ve siber zorbalığa dikkat çekildi - Son Dakika
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Bilecik'te SİBERAY eğitimleriyle okul saldırılarına ve siber zorbalığa dikkat çekildi

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Bilecik\'te SİBERAY eğitimleriyle okul saldırılarına ve siber zorbalığa dikkat çekildi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, SİBERAY çalışmalarıyla 110 öğrenciye ve 180 veliye okul saldırıları, siber zorbalık ve güvenli internet konularında bilgi verdi. Eğitimlerde nihilizm ve teknoloji bağımlılığı da ele alınarak risklere karşı farkındalık artırılmak istendi.

Bilecik'te polis ekipleri tarafından okul saldırıları ve siber zorbalık ele alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından SİBERAY faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarla öğrencilerin ve ailelerinin bilinçlendirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 110 öğrenciye, Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu'nda ise 180 öğrenci velisine bilgilendirme yapıldı.

Güvenli internet kullanımı anlatıldı

Eğitimlerde son dönemde yaşanan okul saldırılarının yanı sıra nihilizm, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konuları üzerinde duruldu. Çalışmalarla öğrencilerin ve velilerin karşılaşabilecekleri riskler konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Görmezden gelme, fark et; geç kalmadan harekete geç' mesajıyla tehlikelerin erken fark edilmesinin ve gerekli durumlarda harekete geçilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaBilecikGüncelEğitimSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te SİBERAY eğitimleriyle okul saldırılarına ve siber zorbalığa dikkat çekildi - Son Dakika
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