Bilecik'te Stadyum İnşaatında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Stadyum İnşaatında Yangın

Bilecik\'te Stadyum İnşaatında Yangın
27.06.2026 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te stadyum inşaat alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Bilecik'te yapımı uzun süredir devam eden stadyum inşaat alanında yangın çıktı.

Olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi stadyum inşaat sahasında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaat alanında başlayan yangın kısa sürede dumanların yükselmesine neden oldu. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin inşaat alanının diğer bölümlerine ve çevreye sıçramasını engelledi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. İnşaat alanında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluşup oluşmadığına ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Bilecik, Olaylar, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Stadyum İnşaatında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor
Macaristan, Euro’ya geçmeye hazırlanıyor Tarih belli oldu Macaristan, Euro'ya geçmeye hazırlanıyor! Tarih belli oldu
A Milli Takım, ABD’yi salladı Atılan manşetleri görmelisiniz A Milli Takım, ABD'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz
Dünya Kupası’nda ilginç anlar Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa’ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
Ibrahimovic’ten Türkiye’nin galibiyetini küçümseyici yorum Ibrahimovic'ten Türkiye'nin galibiyetini küçümseyici yorum

17:51
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova’da karla mücadele
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele
17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
17:19
Paris’te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
16:43
Hamdi Ulukaya’dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
16:40
AK Parti’de “el hareketi“ krizi Rasim Arı’dan açıklama geldi
AK Parti'de "el hareketi" krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi
14:58
“Cinler musallat oldu“ deyip öldürdü
"Cinler musallat oldu" deyip öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 19:03:29. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Stadyum İnşaatında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.