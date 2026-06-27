Bilecik\'te Stadyum İnşaatında Yangın

Bilecik'te yapımı uzun süredir devam eden stadyum inşaat alanında yangın çıktı.

Olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi stadyum inşaat sahasında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaat alanında başlayan yangın kısa sürede dumanların yükselmesine neden oldu. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin inşaat alanının diğer bölümlerine ve çevreye sıçramasını engelledi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. İnşaat alanında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluşup oluşmadığına ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor. - BİLECİK