Bilecik'te sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bilecik'te sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Bilecik\'te sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından cenaze töreni düzenlendi.

01.09.2024 20:04  Güncelleme: 20:06
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Osmaneli ilçesine bağlı Boyunkaya köyündeki ailesinin tarlasında oyun oynayan Mirancan Ekicioğlu (4), yakınlardaki sulama havuzuna düştü. Durumu fark eden dede Osman Ceyhan, torununu köy muhtarı Muhammet Öztürk'ün yardımıyla sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ekicioğlu'nu ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede 3 gün tedavi gören Ekincioğlu, yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuk, Rüstem Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Osmaneli Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, baba İlyas Ekicioğlu, aile üyeleri ve yakınları katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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