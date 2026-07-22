Bilecik\'te Tır Çarpışması: 1 Yaralı

Bilecik'te aynı istikamette seyir halindeki 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile Sakarya-Bilecik kara yolu bir süre çift şerit olarak trafiğe kapandı.

Kaza, Sakarya-Geyve-Osmaneli D-650 kara yolu Bilecik istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Yusuf K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır ile aynı istikamette seyir halindeki Mustafa Ç. idaresindeki tır çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında aracın birinde yolcu olarak bulunan Ahmet A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Sakarya-Bilecik kara yolu kitlendi

Kaza nedeniyle D-650 karayolu Bilecik istikameti çift şerit olarak trafiğe kapandı. Kazalı araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK