Bilecik'te Tır Yandı - Son Dakika
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Bilecik'te Tır Yandı

Bilecik\'te Tır Yandı
11.06.2026 15:19
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Bilecik'te seyir halindeki tırın motor kısmı alev aldı, araç kullanılmaz hale geldi.

Bilecik'te seyir halinde motor kısmından bir anda alevler yükselen tır cayır cayır yanarken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Bursa-İnegöl-Bozüyük kara yolu Mezit 11 mevkiinde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki 16 BZJ 168 plakalı tır sürücüsü Hayrettin Y. bir anda aracın motor kısmından dumanların çıktığı gördü. Sürücü araçtan çıkarken, bir süre sonra dumanlar yerini alevlere bıraktı, tır cayır cayır yandı. Yangına itfaiye ekipleeri müdahale ederken, söndürülen araç kullanılmaz hale geldi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bilecik, Ulaşım, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Tır Yandı - Son Dakika

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