Bilecik\'te toplum destekli polis, 32 kişiye dolandırıcılık bilgilendirmesi yaptı

Bilecik'te polis ekiplerince 32 vatandaşa dolandırıcılık ve güvenlik uyarısı yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların günlük yaşamda karşılaşabileceği risklere karşı farkındalığı artırmak amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 32 vatandaşa iletişim yoluyla dolandırıcılık ve dolandırıcılık yöntemleri, Hayat 112 uygulaması, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve genel güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verildi. Vatandaşlara ayrıca konuya ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliğine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının hayatın her alanında sürdürüldüğü belirtildi.