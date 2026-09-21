Bilecik\'te toplum destekli polis, 32 kişiye dolandırıcılık bilgilendirmesi yaptı

Bilecik'te toplum destekli polis, 32 kişiye dolandırıcılık bilgilendirmesi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde 32 vatandaşı bilgilendirdi. Etkinlikte iletişim yoluyla dolandırıcılık, Hayat 112, KADES ve güvenlik tedbirleri anlatıldı; katılımcılara broşür verildi.
Bilecik'te polis ekiplerince 32 vatandaşa dolandırıcılık ve güvenlik uyarısı yapıldı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların günlük yaşamda karşılaşabileceği risklere karşı farkındalığı artırmak amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 32 vatandaşa iletişim yoluyla dolandırıcılık ve dolandırıcılık yöntemleri, Hayat 112 uygulaması, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve genel güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verildi. Vatandaşlara ayrıca konuya ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliğine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının hayatın her alanında sürdürüldüğü belirtildi.
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