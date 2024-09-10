Bilecik'te 399 Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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Bilecik'te 399 Sürücüye Cezai İşlem

Bilecik\'te 399 Sürücüye Cezai İşlem

Bilecik'te gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 399 araç sürücüsüne 324 bin 405 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde hız ihlali, hatalı sollama, muayenesiz araç kullanma gibi ihlaller tespit edildi.

10.09.2024 10:33
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Bilecik'te gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 399 araç sürücüsüne 324 bin 405 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen trafik uygulamalarında 486 araç sürücüsü denetlenirken 399 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.

166 araç sürücüsüne 'Radar-Hız ihlali', 15 araç sürücüsüne 'Hatalı Sollama', 5 araç sürücüsüne 'Muayenesiz Araç Kullanmak', 4 araç sürücüsüne ise Taşıma Kanunu 26. Maddesi kapsamında toplamda 324 bin 405 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik'te 399 Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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