Bilecik\'te Trafik Denetimlerinde 78 Araç Sürücüsüne 85 Bin 258 TL Cezai İşlem Uygulandı

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Bilecik'te gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 78 araç sürücüsüne 85 bin 258 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen trafik denetimlerinde toplam 169 araç sürücüsü denetlenerek 78 araç sürücüsüne işlem uygulandı.

30 araç sürücüsüne 'Hatalı Park', 20 araç sürücüsüne 'Radar-Hız İhlali', 10 araç sürücüsüne 'Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak', 9 araç sürücüsüne 'Trafik İşaret Levhalarına Uymamak', 4 motosiklet sürücüsüne 'Kask Kullanmamak', 2 araç sürücüsüne 'Yüksek Ses ile Müzik Yayını Yapmak', 2 araç sürücüsüne 'Toplu Taşıma Araçlarında Fazla Yolcu Taşıma', 1 araç sürücüsüne 'Alkollü Araç Kullanmak' suçlarından 78 araç sürücüsüne 85 bin 258 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK