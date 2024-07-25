Bilecik\'te Trafik Denetimlerinde 80 Araç Sürücüsüne 96 Bin 111 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik'te gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 80 araç sürücüsüne 96 bin 111 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 234 araç sürücüsü denetlendi. Trafik kurallarını ihlal eden 80 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.
23 araç sürücüsüne 'Hatalı Park', 5 araç sürücüsüne 'Yüksek Sesle Müzik Yayını Yapmak', 4 araç sürücüsüne 'Trafik İşaret Levhalarına Uymamak', 2 araç sürücüsüne 'Sürücü Belgesini Yanında Bulundurmamak', 2 motosiklet sürücüsüne 'Kask Kullanmamak', 2 araç sürücüsüne 'Kavşaklarda Duraklamak', 1 araç sürücüsüne 'Saygısız Araç Kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Kırmızı Işık İhlali', 1 araç sürücüsüne 'Emniyet Kemeri Kullanmamak', 1 araç sürücüsüne 'Sis Işıkları Açık Seyretmek', 1 araç sürücüsüne 'Muayene Yaptırmamak', 1 araç sürücüsüne 'Trafik zabıtasının uyarı işaretlerine uymamak' maddeleri gereğince toplam 80 araç sürücüsüne 96 bin 111 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK
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