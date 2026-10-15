Bilecik'te trafik ekipleri 35 ilkokul öğrencisine uygulamalı eğitim verdi - Son Dakika
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Bilecik'te trafik ekipleri 35 ilkokul öğrencisine uygulamalı eğitim verdi

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Bilecik\'te trafik ekipleri 35 ilkokul öğrencisine uygulamalı eğitim verdi
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Bilecik Trafik Eğitim Parkı'nda, Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören 35 öğrenciye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulamalı trafik eğitimi verildi. Uygulamalı eğitimle öğrencilerin trafik kurallarını öğrenmesi ve bilinç kazanması amaçlandı.

Bilecik'te 35 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Bilecik Trafik Eğitim Parkı'nda, Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören 35 öğrencinin katılımıyla trafik eğitimi düzenlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimde, öğrencilere trafik kuralları ve trafikte doğru davranışlar hakkında bilgi verildi.

Eğitim kapsamında trafikte saygının önemi üzerinde durulurken, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri trafik durumlarında uymaları gereken kurallar ele alındı. Uygulamalı eğitimle öğrencilerin trafik kurallarını daha iyi öğrenmeleri ve trafik güvenliği konusunda bilinç kazanmaları amaçlandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanmasında çocuk yaşta kazanılan doğru davranışların önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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