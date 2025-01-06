Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Bilecik'te dün gece seyir halinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Sakarya karayolunda seyir halindeki 10 YB 190 plakalı otomobil sürücüsü Ömer K., Osmaneli'ne bağlı Büyükyenice Köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında araç sürücüsü Ömer K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan il müdahalenin ardından Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK