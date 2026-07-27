Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli köyü girişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa K. yönetimindeki 11 TA 043 plakalı otomobil ile Osman D. idaresindeki 03 HD 326 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 03 HD 326 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Emel D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.