Bilecik\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te seyir halinde motosiklet ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Sanayi istikametinden çarşı merkezine seyir halindeki Efe L., idaresindeki 11 EL 001 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyreden ve sağ tarafından seyir halinde geçmeye çalışan Oğuzhan H., idaresindeki 11 ACB 306 plakalı motorlu bisiklet ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 2 araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK