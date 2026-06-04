Bilecik\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki otomobil Kent Ormanı girişine çarparken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Bozüyük karayolunda meydana geldi. Kent merkezinden TOKİ istikametine seyir halindeki 36 EP 820 plakalı otomobil sürücüsü K.B. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan Kent Ormanı girişine çarparak durabilirken, meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan N.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince müdahale yapılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK