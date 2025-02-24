Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik\'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

24.02.2025 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİLECİK (İHA) – Bilecik'te seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Bozüyük D-650 kara yolunda seyir halindeki 34 VU 0378 plakalı otomobilin sürücüsü M.A., Karaköy mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun solunda ki bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü M.A. araç içerisinde yolcu olarak bulunan A.A. ve F.İ. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güvenlik, Bozüyük, bilecik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:00 Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: “HDP bakanlık alabilir“ dediğim için linç edildim Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: "HDP bakanlık alabilir" dediğim için linç edildim
16:54 Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak İşte dev ihaleyi kazanan şirket Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket
15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
10:32 Dev derbiye saatler kaldı İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
07:45 Kars Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı
07:24 AK Partili Şamil Tayyar’dan MKYK tepkisi AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi
05:16 Trump’tan kritik karar Bir anda herkesi kapının önüne koydu Trump'tan kritik karar! Bir anda herkesi kapının önüne koydu
04:36 Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu
02:46 Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü
00:57 İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria’ya girdi İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 18:23:45. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.