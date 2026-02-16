Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik\'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
16.02.2026 09:53
Pazaryeri'nde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. İnceleme sürüyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza dün gece Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyü sınırlarında bulunan bir seramik fabrikası önünde meydana geldi. Oğuzhan İ., idaresindeki 07 AND 309 plakalı araç ile Burak Ö., yönetimindeki 16 AEB 341 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 07 AND 309 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayça İ. ile 16 AEB 341 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Necla Ö. ve Cemre Su M. hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

