Bilecik\'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Muratdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Bursa istikametine seyir halinde bulunan Adnan K. idaresindeki 06 DH 1078 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Adnan K. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet K. ve Taziye K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK