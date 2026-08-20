Bilecik'te Trafik Kazası: Bir Kişi Sıkıştı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: Bir Kişi Sıkıştı

Bilecik\'te Trafik Kazası: Bir Kişi Sıkıştı
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Bozüyük'te iki aracın çarpışması sonucu bir kişi araçta sıkıştı, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi araçta sıkıştı.

Kaza, Bozüyük ilçesine bağlı Baharözü mevkiinde Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AHG 132 plakalı araç, 43 ZD 073 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 43 ZD 073 plakalı aracın sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Bozüyük İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralıya, olay yerindeki acil servis ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Yaralı, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle Bilecik-Bozüyük karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Bozüyük, Bilecik, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Trafik Kazası: Bir Kişi Sıkıştı - Son Dakika

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