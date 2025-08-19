Bilecik'te Trafik Kazası: Yaya Yaralandı - Son Dakika
Bilecik'te Trafik Kazası: Yaya Yaralandı

Bilecik\'te Trafik Kazası: Yaya Yaralandı
19.08.2025 10:29
Bilecik'te minibüsle çarpışan otomobil kaldırımda bekleyen bir yayaya çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te minibüsle çarpışan otomobilin kontrolden çıkıp çarpıştığı yaya kaldırımındaki vatandaş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Gonca Sokak üzerinde seyir halindeki Ramazan K. yönetimindeki 11 EK 014 plakalı minibüs ile Atakent Caddesi üzerinde ilerleyen Özgür A. idaresindeki 11 AAE 411 plakalı otomobil kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bekleyen yaya Kadir A.'ye çarptı. Meydana gelen trafik kazasında yaya yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
09:48
Ne Yavaş ne de İmamoğlu Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
