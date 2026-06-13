Bilecik\'te Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik'te bir traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Mehmet E. isimli traktör sürücüsü Hacılar Köyü mevkiinde ot biçtiği esnada bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK