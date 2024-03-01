Bilecik'te Uyuşturucu Bulunan 3 Şahıs Hakkında İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Uyuşturucu Bulunan 3 Şahıs Hakkında İşlem Başlatıldı

Bilecik\'te Uyuşturucu Bulunan 3 Şahıs Hakkında İşlem Başlatıldı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 3 şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. 2,68 gram Bonzai maddesi, 0,65 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet bong aparatı bulunan şahıslar hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı.

01.03.2024 10:46
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Bilecik'te yapılan denetimlerde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 3 şahsın üzerinde yapılan aramada; 2,68 gram Bonzai maddesi, 0,65 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet bong aparatı ele geçirildi.

3 şüpheli şahıs hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik'te Uyuşturucu Bulunan 3 Şahıs Hakkında İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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