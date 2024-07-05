Bilecik'te Uyuşturucu Madde İle Yakalanan Şüpheliye İki Ayrı Suçtan İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Uyuşturucu Madde İle Yakalanan Şüpheliye İki Ayrı Suçtan İşlem Başlatıldı

Bilecik\'te Uyuşturucu Madde İle Yakalanan Şüpheliye İki Ayrı Suçtan İşlem Başlatıldı

Bilecik Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, seyir halindeki bir araçta yapılan aramada şüphelinin üzerinde 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yasal işlem başlatılırken, aynı zamanda trafik ekipleri tarafından hız sınırını aşmaktan da cezai işlem uygulandı.

05.07.2024 10:44
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Bilecik'te uygulama noktasında yapılan aramada, üstünde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliye 2 ayrı suçtan yasal işlem başlatıldı.

Bilecik Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada seyir halinde ilerleyen araç durduruldu. Yapılan aramada araç sürücüsünün üzerinden 1,00 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerince araç üzerinde yapılan takograf kontrolünde; şüpheliye hız sınırını aşmaktan toplamda 6 bin 439 TL idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik, Bilecik, trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Uyuşturucu Madde İle Yakalanan Şüpheliye İki Ayrı Suçtan İşlem Başlatıldı - Son Dakika

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