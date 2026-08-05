Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.