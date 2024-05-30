Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs yakalandı

Bilecik\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs yakalandı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli şahsın üzerinde 0,43 gram metamfetamin maddesi bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

30.05.2024 10:57
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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklanan şüpheli şahsın üzerinde; 0,43 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs yakalandı - Son Dakika
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