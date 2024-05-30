Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs yakalandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklanan şüpheli şahsın üzerinde; 0,43 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK
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