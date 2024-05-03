Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bilecik\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında şüpheli bir şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

03.05.2024 10:57
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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli bir şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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