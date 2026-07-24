Bilecik\'te Yangın Önlemleri Denetimi

Bilecik'te jandarma ekipleri, hasat sezonunda yaşanabilecek yangınlara karşı sahada görev aldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde gerçekleştirilen faaliyette, hasat sırasında yangına neden olabilecek riskler anlatıldı. Ekipler, biçerdöverlerde yangın söndürme tüpü bulundurulmasının zorunlu olduğunu hatırlatırken, operatörlerin araçlarında bulunan söndürme tüpleri de tek tek kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca, her biçerdöverin çalıştığı alanda en az 2 bin litre kapasiteli bir su tankerinin hazır bulundurulması gerektiği vurgulandı. Çiftçilere ve operatörlere çıkabilecek yangınlara karşı alınması gereken tedbirler aktarılırken, yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği hatırlatıldı. Ekipler, vatandaşlara yangın ihbar süreci hakkında da kısa bilgilendirme yaptı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hasat sezonu boyunca tarım arazilerinde meydana gelebilecek yangınların önlenmesine yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini sürdüreceklerini bildirdi.