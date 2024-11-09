Bilecik'te Yaşlı Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bilecik'te Yaşlı Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Bilecik'te yolun karşısına geçen 70 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

09.11.2024 19:34
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Bilecik'te otomobil çarptığı yaşlı kadın bir yana elindeki pazar çantası bir yana savrulurken, kadın hayatını kaybetti

BİLECİK - Bilecik'te yolun karşısına elindeki pazar çantasıyla geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil çarptığı yaşlı kadın bir yana elindeki pazar çantası ise bir yana savrulduğu görüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden üniversite istikametine seyir halindeki Serkan A. idaresindeki 06 DHR 174 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi girişine gelmeden yolun karşısına geçmekte olan 70 yaşındaki Nevin Gülen'e çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın etkisiyle bir yana, elindeki pazar çantası ise; bir yana savruldu. Ağır yaralanan yaşlı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Araç sürücü uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı.

Öte yandan kaza anında 06 DHR 174 plakalı otomobile arkasında seyir halindeki Yusuf S. idaresindeki 11 AS 423 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Kaza yerinde polis geniş çaplı önlem alırken, Olay yeri İnceleme ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra savcı inceleme yaptı. Ardından araçlar olay yerine çekilirken, tek şeritten verilen trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Yaşlı Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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