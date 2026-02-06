Okul kantini denetleyen zabıta son kullanama tarihi geçmiş ürünlere el koydu - Son Dakika
Okul kantini denetleyen zabıta son kullanama tarihi geçmiş ürünlere el koydu

06.02.2026 10:19  Güncelleme: 10:21
Bilecik'te zabıta ekipleri, eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlamasıyla birlikte okul kantinlerini denetledi. Denetim sırasında son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri bulundu ve el konuldu.

Bilecik Belediyesine bağlı zabıta müdürlüğü ekipleri eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlamasıyla birlikte kentte faaliyet gösteren okul kantinlerini denetim gerçekleştirdi. Başta gıda ürünlerinde olmak üzere halkın bütün alanlarda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri girdikleri bir okul kantininde adeta şok oldular. Ekipler buzdolabındaki malzemeleri incelediklerinde 12 Ocak 2026 tarihinde son kullanma tarihi geçen 2 adet boton piliç salam gördü. Ürünlere el konularak, işyeri hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Öte yandan zabıta ekipleri okul kantinlerinde çocukların sağlığı tehlike arz edecek ürünleri de topladılar. - BİLECİK

Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Bilecik, Son Dakika

