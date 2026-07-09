Bilecik'te Zeytin Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bilecik'te Zeytin Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik\'te Zeytin Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı
09.07.2026 12:34
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Osmaneli'de zeytin tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zeytin tarlasında çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa köyü Yeşilçimen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zeytin tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 50 metrekarelik alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları tamamlanırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Zeytin Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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