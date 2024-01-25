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Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik\'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
25.01.2024 - 11:22,
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Bilecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak ile İbrahimbey Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Futbol Sokak üzerinden Stadyum Sokak istikametine seyir halindeki Yakup Kaan G. idaresindeki 54 AIU 379 plakalı motosiklet, İbrahimbey Caddesinin kesiştiği kavşağa geldiğinde Şükrü D. idaresindeki 11 T 0009 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi kontrolden çıkarak, kavşaktan çıkmak isteyen Sedat G. idaresindeki 11 T 0010 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü Yakup Kaan G. yaralanırken, şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralının sağlık durunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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