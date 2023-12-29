Bilecik\'te Zincirleme Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te direksiyon başında rahatsızlanan ve zincirleme trafik kazasına sebep olan sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Beşiktaş Mahallesi İpek Sokak üzerinde seyir halindeki 11 AAT 806 otomobil araç sürücü İbrahim A., bir anda direksiyon başında rahatsızlandı. Kontrolden çıkan araç ilk olarak park halindeki 43 UN 081 plakalı araca arkadan çarpıp önüne katarak 20 metre sürükledi. Araç ardından park halindeki 11 AJ 493 plakada araca da çarparak, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada 11 AAT 806 otomobil araç sürücü İbrahim A. yaralandı. Yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK