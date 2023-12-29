 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Beşiktaş Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanarak zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kontrolden çıkan araç, park halindeki araçlara çarparak bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik\'te Zincirleme Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
29.12.2023 - 10:51,
Abone Ol

Bilecik'te direksiyon başında rahatsızlanan ve zincirleme trafik kazasına sebep olan sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Beşiktaş Mahallesi İpek Sokak üzerinde seyir halindeki 11 AAT 806 otomobil araç sürücü İbrahim A., bir anda direksiyon başında rahatsızlandı. Kontrolden çıkan araç ilk olarak park halindeki 43 UN 081 plakalı araca arkadan çarpıp önüne katarak 20 metre sürükledi. Araç ardından park halindeki 11 AJ 493 plakada araca da çarparak, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada 11 AAT 806 otomobil araç sürücü İbrahim A. yaralandı. Yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Beşiktaş, Bilecik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika


11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
10:51
Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51
Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38
İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
10:33
Dolar 29,54'ten işlem görüyor Dolar 29,54'ten işlem görüyor
10:20
RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi

Son Dakika
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
10:51 Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51 Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38 İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38 Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35 Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
10:33 Dolar 29,54'ten işlem görüyor
10:20 RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi
10:16 Merkez Bankası 2024 yılı Para ve Kur Politikası Raporu yayımlandı
10:01 Nuri Şahin, altyapısından yetiştiği Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 11:41:41. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement