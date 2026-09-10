Bilecik Vezirhan'da 5 yıl 10 ay hapis cezası olan E.Ç. jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Vezirhan'da 5 yıl 10 ay hapis cezası olan E.Ç. jandarma tarafından yakalandı

Bilecik Vezirhan\'da 5 yıl 10 ay hapis cezası olan E.Ç. jandarma tarafından yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmada, hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E.Ç. Vezirhan Beldesi mevkiinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.Ç., Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında Vezirhan Beldesi mevkiinde, 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' ve 'Tahsis Gereği Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E.Ç. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.Ç., Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Vezirhan, Jandarma, Bilecik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik Vezirhan'da 5 yıl 10 ay hapis cezası olan E.Ç. jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu Fiyatlar cep yakıyor Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor
NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur
Endonezya’daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor Endonezya'daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor
İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek
Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu Durumu kritik Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik

10:04
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku’nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
10:02
Kenti karıştıran ses kaydı AK Partili başkan sessizliğini bozdu
Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu
09:37
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor Apple bombayı lansmanda patlattı
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı
09:19
Trabzonspor’dan Guardiola bombası Menajeriyle temasa geçtiler
Trabzonspor'dan Guardiola bombası! Menajeriyle temasa geçtiler
08:34
6 dakika yetti Galatasaray taraftarı yıldız isim için “Gönderilsin“ diyor
6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
06:19
Erdoğan’la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis Mansur Yavaş kararını verdi
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 10:39:46. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik Vezirhan'da 5 yıl 10 ay hapis cezası olan E.Ç. jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement