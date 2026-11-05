Bilecik Yenipazar'da 75. Yıl İlkokulunda 83 öğrenciye trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Bilecik Yenipazar'da 75. Yıl İlkokulunda 83 öğrenciye trafik eğitimi verildi

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Bilecik Yenipazar\'da 75. Yıl İlkokulunda 83 öğrenciye trafik eğitimi verildi
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Yenipazar Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 75. Yıl İlkokulunda 83 öğrenciye temel trafik kuralları ve trafikte doğru davranış şekilleri anlatıldı. Eğitimle öğrencilerin saygı ve sorumluluk bilinci kazanması ve trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesi amaçlandı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde 83 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Yenipazar Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 75. Yıl İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere temel trafik kuralları, trafikte doğru davranış şekilleri, saygı ve sorumluluk bilinci anlatıldı. Ayrıca öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimle öğrencilerin trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaBilecikTrafikGüncelEğitimSon Dakika

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