Zabıta ekipleri güzellik salonlarına yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçen bin 500 ürüne el koydu

05.04.2026 14:22  Güncelleme: 14:28
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetim çalışmaları kapsamında son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1500 ürünü imha etmek üzere topladı. Denetimlerin halk sağlığı için önemli olduğunun altını çizen Zabıta Müdürü Öndersev, vatandaşları olumsuz durumlara karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri denetim çalışması kapsamında son kullanma tarihi geçen yaklaşık bin 500 ürüne el koydu.

Birçok alanda denetim faaliyetlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığı ve güvenliği için olumsuz şartlarda hizmet verenlere fırsat vermiyor. Güzellik salonu adıyla faaliyet gösteren iş yerlerine yapılan denetimlerde yakalanan ürünlere el konularak, ilgililere ceza işlemi uygulandı.

"Bunların faaliyet alanı bayan kuaförü, ismi güzellik salonu olabilir"

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, denetimler hakkında yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ilimizde faaliyet gösteren bayan kuaförlerini denetledik. Bunların faaliyet alanı bayan kuaförü. İsmi güzellik salonu olabilir. Yaklaşık bin 500 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit ettik. Bu son kullanma tarihleri geçmiş ürünlerin hepsine biz el koyduk. Gerekli ceza işlemlerini uyguluyoruz. Ancak bunun dışında örnek şekilde hizmet veren yerler de var. Biz hiçbirinin ismini açıklamıyoruz. Hepsinden topladığımız bu ürünleri imha edeceğiz. Örnek şekilde hizmet veren işyerleri sahiplerine Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Öndersev bu alanda olduğu gibi tüm denetim noktalarında kontroller gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, vatandaşların da bu tür olumsuz ve uygunsuz durumlara karşı duyarlı olmaları uyarısında bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

