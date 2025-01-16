Biletsiz kadın yolcu, güvenlik bariyerini sürünerek aşıp uçağa bindi - Son Dakika
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Biletsiz kadın yolcu, güvenlik bariyerini sürünerek aşıp uçağa bindi

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'nda bir kadın, güvenlik bariyerlerinin altından sürünerek bir uçağa bindi. Kimliği belirsiz kadın, etrafı kontrol ederek hareket etti ve birkaç kontrol noktasını aşmayı başardı. Biletsiz ve biniş kartı olmadan Malta'ya gidecek Wizz Air uçağına binmeyi başardı. Ancak kabin ekibine biniş kartını gösteremeyince yakalandı.

16.01.2025 10:06  Güncelleme: 10:18
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'nda şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Bir kadın, güvenlik bariyerinin altından sürünerek geçti ve kimse fark etmeden bir uçağa binmeyi başardı.

8 Ocak'ta kaydedilen görüntülerde, kimliği belirsiz kadının askeri stil sürünerek açık alanda ilerlediği ve etrafı kontrol ederek hareket ettiği görülüyor. Çevrede kimsenin olmamasından faydalanan kadın, birkaç kontrol noktasını aşmayı başardı. Kadının altından geçtiği otomatik pasaport kapısı, olaydan sadece üç hafta önce, 20 Aralık'ta kurulmuştu.

İnanılmaz bir şekilde Malta'ya gidecek Wizz Air uçağına kadar ulaşan kadın, biletsiz ve biniş kartı olmadan uçağa binmeyi başardı. Ancak kabin ekibine biniş kartını gösteremeyince yakalandı. Güvenlik görevlileri hemen müdahale ederek gizemli kadını uçaktan çıkardı.

Polis, kadın hakkında izinsiz giriş suçlamasıyla dava açıldığını doğruladı. Edinilen bilgilere göre kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle Fransa'dan sınır dışı edildikten sonra Belgrad'a gelmişti. Kadının uçağa neden gizlice binmeye çalıştığı ve herhangi bir zarar verme niyeti olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Olayla ilgili Sivil Havacılık Kurumu da dahil olmak üzere ilgili kurumlar soruşturma başlattı. Havalimanı yetkilileri, soruşturma devam ettiği için ayrıntı veremeyeceklerini belirtti.

Wizz Air sözcüsü, "Güvenlik ve emniyet en büyük önceliğimiz. Bu olayı çok ciddiye alıyoruz ve havalimanı, yerel yetkililer ve ilgili taraflardan kapsamlı bir soruşturma talep ettik. Gelecekte benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya kararlıyız" açıklamasında bulundu.

Biletsiz kadın yolcu, güvenlik bariyerini sürünerek aşıp uçağa bindi
Biletsiz kadın yolcu, güvenlik bariyerini sürünerek aşıp uçağa bindi
Biletsiz kadın yolcu, güvenlik bariyerini sürünerek aşıp uçağa bindi
Biletsiz kadın yolcu, güvenlik bariyerini sürünerek aşıp uçağa bindi

Nikola Tesla, Sırbistan, Güvenlik, 3-sayfa, Belgrad, Malta, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Biletsiz kadın yolcu, güvenlik bariyerini sürünerek aşıp uçağa bindi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Oguz null:
    terorist ajan cikarsa dunya karişir 3 0 Yanıtla
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