İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada gazeteci Barış Pehlivan, sunucu Kürşat Oğuz adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ise çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilirkişi Soruşturmasında Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?