Bilirkişi Soruşturmasında Tutuklama

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İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada gazeteci Barış Pehlivan, sunucu Kürşat Oğuz adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ise çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL