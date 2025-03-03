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Bilişim Dolandırıcılığına Büyük Darbe

Bilişim Dolandırıcılığına Büyük Darbe

Hakkari'de düzenlenen operasyonda dolandırıcılık şebekesi çökertildi, 68 milyon TL kurtarıldı.

03.03.2025 21:59
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Bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşları dolandıran şebeke, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla çökertildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 83 kişinin toplam 68 milyon TL dolandırıldığı belirlendi.

Hakkari Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapılmıştır. Şüphelilerin sahte rezervasyon oluşturmak, kendilerini arabulucu olarak tanıtmak, alışveriş sitelerinde sahte ürün satışı yapmak suretiyle 83 mağdur şahsı toplamda 68 milyon TL tutarında dolandırarak suçtan gelir elde ettikleri tespit edilmiştir. Şüphelilerin yakalanması için Mersin ve İstanbul ilinde bulunan 7 şahsa yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda örgüt lideri olduğu tespit edilen R.Ş. ile birlikte 5 şahıs yakalanmıştır. Vatandaşlarımızın internet ortamında güvenliğinin sağlanması ve ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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