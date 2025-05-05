Zincir markette çalışan kasiyeri böyle darbetti - Son Dakika
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Zincir markette çalışan kasiyeri böyle darbetti

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Bayrampaşa'da zincir markette çalışan kadın kasiyer, yabancı uyruklu bir kişi tarafından darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

05.05.2025 10:51
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Bayrampaşa'da bir zincir marketin kadın kasiyeri, bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu bir kişi tarafından darbedildi. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Cuma günü saat 16.48'de Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'ndeki zincir marketin bir şubesinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu adam, ekmek aldıktan sonra kasaya geldi. Bir süre sonra ödeme almak üzere kasaya gelen kadın kasiyerle adam arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE TEKME SONRA YUMRUK ATTI

Ardından adam kapıya doğru yönelirken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adam kadına önce tekme ardından yumruk attı. Talihsiz kadın yere düşerken, saldırgan koşarak uzaklaştı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar kameraya yansındı.

Zincir markette çalışan kasiyeri böyle darbetti
Kaynak: İHA

Bayrampaşa, Politika, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Bim, Bim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zincir markette çalışan kasiyeri böyle darbetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Apple User:
    valla hakediyor bu BİM kasiyerler iyi olmuş 9 84 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Din gardaşımız mazlumlardan biri işte. 62 17 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    yabancı uyruklu olmasa şaşardım zaten 44 6 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    3 ekmek için düştüğün duruma bak değermi be kardeş alsın gitsin kamere kayıtları var şikayet edersin yakalanır yerli yada yabancı olsun farketmez müşteri ye fiziki müdahale etmek ne demek oluyor sen işe girerken güvenlik eğitimi mi aldın kasiyer lik eğitimi mi aldın önce kim olduğuna karar ver yazık yani mevzu 3 ekmek 9 tl çarpı = eşittir 27 lira 8 30 Yanıtla
  • or ac:
    yakalansın SERBEST 29 0 Yanıtla
  • Erkan Ozdemir:
    Ama bunlar din kardeşimiz sahip çıkmalıyız diyenler bu konuda ne diyor acaba. Sınırlar 4 şeritli otobana dönmüş gelen giden belli değil. Yetmez ama desteğe devam edin siz. 7 2 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    marketine skum hiç mi erkek çalışan yok tek mi laa bu koskoca markette 8 0 Yanıtla
  • babasultan:
    Hayırdır Suriyeli demenizi yasakladı mı reisiniz Sondkkia picleri :) 0 0 Yanıtla
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