BİM Markette Darp Eden Şahıs Yakalandı

İstanbul Bayrampaşa'da BİM markette kadın kasiyeri darp eden şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 16.48'de Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'ndeki BİM isimli zincir marketin bir şubesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, E.T. isimli şüpheli, ekmek aldıktan sonra kasaya gelip kasiyerle tartışmıştı. Saldırgan, B.Ü. isimli kadın kasiyeri önce tekme, ardından yumruk atarak darp etmişti. Kasiyerin şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.T'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorgusu devam eden şüpheli, 'kasten yaralama ve taciz' suçlarından adliyeye sevk edilecek. - İSTANBUL