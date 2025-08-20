Bingöl'de 1.040 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bingöl'de 1.040 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl\'de 1.040 Kök Kenevir Ele Geçirildi
20.08.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de jandarma, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1.040 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Bingö'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bin 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Genç ve merkez ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yapılan çalışmalar neticesinde 3 farklı noktada toplam; 1.040 kök kenevir bitkisi ve 6,41 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ile mal güvenliğinin sağlanması ve zehir tacirlerine karşı amansız mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Bingöl Valiliği, Jandarma, Kenevir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de 1.040 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik
Zelenski, Trump’a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti Zelenski, Trump'a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti
Tatilde bile sporu bırakmadı Pınar Altuğ’dan yoga şovu Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu
Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
12:37
Memur zammı için son dönemece girildi Bakan Işıkhan’dan milyonlara mesaj var
Memur zammı için son dönemece girildi! Bakan Işıkhan'dan milyonlara mesaj var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 14:17:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de 1.040 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.