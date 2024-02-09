Bingöl\'de 11 kişi yakalandı

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Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 11 şahıs yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 5-8 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 649 şahıs ve 289 araç sorgusu yapıldı. Denetimlerde 2 adet tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet fişek, 10 adet kartuş ele geçirilirken, 295 bin lira idari para cezası yazıldı. Ayrıca 3 yıl 11 ay 15 gün, 3 yıl 10 ay 10 gün, 1 yıl 10 ay 6 gün ve 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 5 kişi ile hakkında zorlama hapis cezası olan 1 kişi ve çeşitli suçlardan aranması bulunan 6 kişi olmak üzere toplam 11 kişi yakalandı. - BİNGÖL