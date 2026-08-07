Bingöl'de 15 Aranan Şahıs Yakalandı
Bingöl'de yapılan polis çalışmalarıyla 15 aranan kişi yakalandı. Güvenlik önlemleri sürecek.
Bingöl'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda aranan 15 kişi yakalandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünce 31 Temmuz-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda ifadeye yönelik aranan 8 kişi, idari para cezasına yönelik aranan 4 kişi ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 15 kişi yakalandı.
İlde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalara devam edileceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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