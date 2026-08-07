Bingöl'de 15 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de 15 Aranan Şahıs Yakalandı

Bingöl\'de 15 Aranan Şahıs Yakalandı
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Bingöl'de yapılan polis çalışmalarıyla 15 aranan kişi yakalandı. Güvenlik önlemleri sürecek.

Bingöl'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda aranan 15 kişi yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünce 31 Temmuz-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda ifadeye yönelik aranan 8 kişi, idari para cezasına yönelik aranan 4 kişi ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 15 kişi yakalandı.

İlde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalara devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bingöl, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 15 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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