Bingöl'de 16 adet suç kaydı ile hakkında 18 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 adet suç kaydı ile hakkında 18 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de 18 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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