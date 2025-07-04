Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aranan 2 şüpheli yakalandı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda 'Yasa Dışı Bahis' ile 'Kadına Karşı Şiddet' suçundan arama kaydı bulunan 2 şüpheli şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?