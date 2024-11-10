Bingöl\'de 4 Kişi Nehirden Kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Ediinlen bilgiye göre, Genç ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine Murat Nehri'nde 4 vatandaşın mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. İhbarın ardından bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arama kurtarma ekibi ile jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar botla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. - BİNGÖL
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