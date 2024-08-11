Bingöl\'de 7 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince 7 kilo 976 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İsth. Şb.Md.lüğü unsurlarınca uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Genç ilçesi kırsalında icra edilen faaliyet neticesinde 7 kilo 976 gram toz esrar ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL