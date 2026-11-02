Bingöl\'de Asayiş ekipleri 20 şüpheliyi yakaladı, 3 hükümlü cezaevine teslim edildi

Bingöl'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, aranan toplam 20 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışmalarda, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 8 yıl 10 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. ve "Nafaka Hükümlerine Uymamak" suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. yakalandı.

Yakalanan 3 hükümlü, işlemlerinin ardından ilgili ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Ayrıca ifadeye yönelik aranan 14 şahıs yakalanarak adli mercilere intikal ettirildi. Öte yandan adli yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin de yakalandığı bildirildi.