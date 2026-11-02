Bingöl'de Asayiş ekipleri 20 şüpheliyi yakaladı, 3 hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bingöl'de Asayiş ekipleri 20 şüpheliyi yakaladı, 3 hükümlü cezaevine teslim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl\'de Asayiş ekipleri 20 şüpheliyi yakaladı, 3 hükümlü cezaevine teslim edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışmalarda aranan 20 şüpheli yakalandı. Yakalanan 3 hükümlü ceza infaz kurumlarına teslim edilirken 14 şahıs adli mercilere intikal ettirildi, adli yakalama kararı bulunan 3 şüpheli de yakalandı.

Bingöl'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, aranan toplam 20 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışmalarda, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 8 yıl 10 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. ve "Nafaka Hükümlerine Uymamak" suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. yakalandı.

Yakalanan 3 hükümlü, işlemlerinin ardından ilgili ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Ayrıca ifadeye yönelik aranan 14 şahıs yakalanarak adli mercilere intikal ettirildi. Öte yandan adli yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin de yakalandığı bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaAsayişBingölGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
İstanbul’a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
İskenderun’da dolandırıcı tuzağını kuyumcu bozdu: 906 bin TL’lik altın kurtarıldı İskenderun'da dolandırıcı tuzağını kuyumcu bozdu: 906 bin TL'lik altın kurtarıldı
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
Milli voleybolcuya taciz şoku Uzaklaştırma kararı bile durduramadı Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
21:06
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:21
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha
20:05
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
19:50
Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
15:45
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 21:10:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Bingöl'de Asayiş ekipleri 20 şüpheliyi yakaladı, 3 hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android