Bingöl'de Bayram Süreci İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı
Bingöl'de Bayram Süreci İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

25.05.2026 23:10
Bingöl'de 129 uygulama noktası ve 4,573 personel ile bayramda güvenlik ve trafik önlemleri artırıldı.

Bingöl'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında il genelinde 129 uygulama noktası oluşturulurken, 4 bin 573 personel görevlendirildi. Bayram süresince güvenlik ve trafik tedbirlerini artıran ekipler, şehir giriş ve çıkış noktaları başta olmak üzere şehirlerarası karayolları, alışveriş merkezleri, otobüs terminalleri, park ve bahçeler ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimlerini sürdürecek.

Alınan tedbirler kapsamında 319 trafik ekibi ile 677 asayiş ekibi bayram boyunca sahada görev yapacak. Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uyması, hız limitlerini aşmaması, emniyet kemeri kullanması ve yolculuk sırasında dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Tedbirlerin, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi ile sevdiklerine güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla uygulandığı belirtildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Bingöl, Yaşam, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 23:26:21. #7.12#
