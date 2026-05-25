Bingöl\'de Bayram Süreci İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Bingöl'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında trafik ve güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Bingöl'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında il genelinde 129 uygulama noktası oluşturulurken, 4 bin 573 personel görevlendirildi. Bayram süresince güvenlik ve trafik tedbirlerini artıran ekipler, şehir giriş ve çıkış noktaları başta olmak üzere şehirlerarası karayolları, alışveriş merkezleri, otobüs terminalleri, park ve bahçeler ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimlerini sürdürecek.

Alınan tedbirler kapsamında 319 trafik ekibi ile 677 asayiş ekibi bayram boyunca sahada görev yapacak. Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uyması, hız limitlerini aşmaması, emniyet kemeri kullanması ve yolculuk sırasında dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Tedbirlerin, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi ile sevdiklerine güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla uygulandığı belirtildi. - BİNGÖL