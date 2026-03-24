Bingöl'de Bayramda Kazalar: 1 Ölü, 37 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'de Bayramda Kazalar: 1 Ölü, 37 Yaralı

24.03.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de Ramazan Bayramı'nda 32 trafik kazası meydana geldi; 1 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Bingöl'de bayram süresi boyunca meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi de yaralandı.

Bingöl'de Ramazan Bayramında meydana gelen trafik kazaları açıklandı. Buna göre, il genelinde 32 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, 1 kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralandı. Ekipler tarafından 8 bin 130 araç sorgulandı. Denetimlerde 76 sürücü ve 156 araç plakasına da cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 22 araç trafikten men edildi. Bir sürücünün ehliyeti iptal edilirken, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından sürücülere ve araçlara toplamda 1 milyon 923 bin 174 TL para cezası kesildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Trafik, Bingöl, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 10:24:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.