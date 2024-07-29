Bingöl'de çıkan örtü yangınında arı kovanları da zarar gördü - Son Dakika
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Bingöl'de çıkan örtü yangınında arı kovanları da zarar gördü

Bingöl\'de çıkan örtü yangınında arı kovanları da zarar gördü

Bingöl merkeze bağlı Gümüşlü köyünde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bölgede bulunan arı kovanları da zarar gördü.

29.07.2024 00:58
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Bingöl merkeze bağlı bir köyde çıkan örtü yangınında arı kovanlarına da zarar gördü . Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, merkeze bağlı Gümüşlü köyü kırsalında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden yöre sakinleri, Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye ilk müdahale aracı ve 5 personel sevk edildi. Ekiplerin uğraşları sonucu örtü yangını kısa sürede söndürüldü.

Yangında bölgede bulunan arı kovanları da zarar gördü. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Bingöl, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de çıkan örtü yangınında arı kovanları da zarar gördü - Son Dakika

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